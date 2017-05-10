​Любовь Юсупова стала лучшим спортсменом апреля в Югре

Боксер Любовь Юсупова признана лучшим спортсменом апреля в Югре по итогам интернет-голосования. Номинантами апреля были также Сергей Устюгов, Данила Галенюк, Вадим Филимонов, Семен Сучилов и Анна Моисеенко.

«Лидерами голосования стали молодой, талантливый хоккеист команды «Мамонты Югры» Данила Галенюк, завоевавший в составе сборной команды России «бронзу» юниорского чемпионата мира по хоккею и опытная спортсменка, многократный победитель и призёр международных и всероссийских соревнований по боксу, завоевавшая «золото» на чемпионате России в весовой категории до 81 килограмма Любовь Юсупова. По результатам голосования, проходившем в течение семи дней, лучшим спортсменом Югры в апреле признана мастер спорта России международного класса, чемпион России 2017 года по боксу Любовь Юсупова», - сообщили в окружном департаменте физкультуры и спорта.

Напомним, в апреле Любовь Юсупова стала четырехкратной чемпионкой России по боксу. Звание чемпиона она подтвердила на турнире в Подмосковье. Этой победой югорчанка завоевала право выступить на Кубке Европы.