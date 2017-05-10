​Югорский боксер Руслан Проводников призвал автомобилистов не увлекаться скоростями

Боксер-профессионал Руслан Проводников принял участие в профилактических мероприятиях ГИБДД Югры, о чем сообщает пресс-служба регионального управления. Так, в эфире окружного телеканала он призвал автомобилистов не увлекаться высокими скоростями и подчеркнул важность соблюдения дорожных правил.

«Современный мир технического прогресса увеличивает количество транспорта на дороге, — сказал спортсмен. — Садясь за руль автомобиля, каждый водитель должен помнить о личной ответственности за свои действия. Я считаю своим долгом при любой возможности напомнить югорчанам о том, что высшей ценностью является человеческая жизнь. И чтобы не допустить трагедии на дороге надо выработать в себе привычку быть дисциплинированным участником дорожного движения. Занимаясь много лет спортом, знаю, что положительный результата достигается путем систематической работы над собой, воспитание самодисциплины. Только в этом случае, вклад каждого сделает наши дороги безопасными и комфортными и для пешеходов, и для водителей».