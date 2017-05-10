​Правительство Югры профинансирует газеты на языках коренных народов Севера

Периодические издания на языках коренных народов Севера будут поддерживаться финансово из окружного бюджета, сообщает департамент общественных и внешних связей округа.

В качестве примера приводится поддержка детского журнала на мансийском языке «Капелька»: издание уже три ода поддерживается организацией «СосьваЭтноТур», причем в прошлом году уровень поддержки был доведен с 65 процентов до ста процентов. Конкурсы среди СМИ, которые рассчитывают на поддержку, будет принимать департамент общественных и внешних связей до 19 мая.