​Наталья Комарова навестила престарелых и инвалидов в интернате

Губернатор Югры Наталья Комарова накануне Дня Победы побеседовала с людьми, живущими в окружном доме-интернате для престарелых и инвалидов: об этом сообщает региональный департамент общественных связей.

Сначала глава региона лично посетила тех, кто не смог присутствовать на чаепитии — тружениц тыла Анну Чигарских, Веру Назаренко, Александру Юрьеву и Надежду Карелину. Поговорили о здоровье, губернатор вручила подарки — шали и чайные наборы. «Я уже вашу открытку получила, спасибо. Мне 92 года, делать уже нечего, ходить не могу — с утра до вечера читаю», — рассказала Надежда Карелина. Наталья Комарова в ответ рассказала о маме, которая тоже любит читать: ей 87 лет, войну она застала в тылу.

Остальные ветераны собрались за чашкой чая. За столом вели беседы о том, как проходят дни постояльцев. «У нас почти не бывает свободного дня, чтобы не было концерта или другого мероприятия, — рассказал о богатой культурной программе Эмиль Косполов. — Не дают свободной минутки. Но это все приятно. И медики о нас беспокоятся — каждый день анкетирование проводят. Директор у нас очень хороший, всегда с нами, никогда стороной не обойдет, всегда решает с нами все наши проблемы. И санитары у нас отличные. Попросишь, всегда — подойдут. Ребятишки приезжают из детских садов, и профессиональные артисты. Столько души, столько положительных эмоций. Можно сказать, мы избалованные этим всем».

Впрочем, сама губернатор ветеранов избалованными не считает: «Да что вы, мы никогда перед вами не рассчитаемся».

Вскоре ветераны подтвердили слова о культурной жизни, перейдя к творческой части визита: так, Тамара Проводникова продекламировала свое стихотворение, волонтеры зачитали поэзию Надежды Карелиной об освоении Севера, Эмиль Косполов сыграл на аккордеоне, Руфина Матвеева подарила цветок, который вырастила самостоятельно в садоводческом клубе.