​Жителей Ханты-Мансийска приглашают на «Солдатский привал»

Во вторник, 9 мая, в 11.30 в Ханты-Мансийске на площади Музей геологии, нефти и газа состоится традиционная творческая программа «Солдатский привал».

«Жители и гости города соберутся на примузейной площади, чтобы почтить память героев, защитивших нашу Родину в годы Великой Отечественной Войны, отстоявших наше право на жизнь. В адрес ветеранов и тружеников тыла прозвучат поздравления и слова искренней благодарности от наследников Великой Победы. Творческие коллективы города исполнят известные песни военных лет», - рассказали в пресс-службе музея.

Также на «Солдатском привале» будут объявлены результаты интернет-конкурса «Письмо солдату. Из будущего в прошлое» и пройдет награждение победителей.

А настоящая солдатская каша и горячий чай с травами согреет участников мероприятия и придаст им бодрости.