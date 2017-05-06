​Конкурс «Эколог Югры — 2017» продолжает прием работ

Год экологии в Югре будет отмечен, среди прочего, окружным конкурсом «Эколог Югры — 2017», в котором могут участвовать жители округа.

Об этом заявили в Природнадзоре Югры: до 12 мая продолжается прием работ от всех желающих. «Конкурс проводится в рамках XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в целях повышения эффективности эколого-просветительской и природоохранной деятельности, актуализации ее социальной значимости», — отмечают представители ведомства.

Они напомнили, что у конкурса — четыре основные категории:

I категория – специалисты организаций и учреждений, выполняющих работы и услуги природоохранного назначения;

II категория – специалисты предприятий – природопользователей;

III категория – педагогические работники образовательных организаций, осуществляющих эколого-просветительскую деятельность:

- педагогические работники дошкольных образовательных организаций;

- педагогические работники общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования;

- специалисты профессиональных образовательных организаций;

IV категория – представители объединений, осуществляющих деятельность экологической направленности.

Участников приглашают отправлять свои работы на адрес: LOGOS@logos-nv.ru, с пометкой «Эколог Югры».

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Природнадзора Югры в разделе «Формирование экологической культуры» .