​Конкурс «Эколог Югры — 2017» продолжает прием работ

Год экологии в Югре будет отмечен, среди прочего, окружным конкурсом «Эколог Югры — 2017», в котором могут участвовать жители округа.
Об этом заявили в Природнадзоре Югры: до 12 мая продолжается прием работ от всех желающих. «Конкурс проводится в рамках XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в целях повышения эффективности эколого-просветительской и природоохранной деятельности, актуализации ее социальной значимости», — отмечают представители ведомства.
Они напомнили, что у конкурса — четыре основные категории:
I категория – специалисты организаций и учреждений, выполняющих работы и услуги природоохранного назначения;
II категория – специалисты предприятий – природопользователей;
III категория – педагогические работники образовательных организаций, осуществляющих эколого-просветительскую деятельность:
- педагогические работники дошкольных образовательных организаций;
- педагогические работники общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования;
- специалисты профессиональных образовательных организаций;
IV категория – представители объединений, осуществляющих деятельность экологической направленности.
Участников приглашают отправлять свои работы на адрес: LOGOS@logos-nv.ru, с пометкой «Эколог Югры».
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Природнадзора Югры в разделе «Формирование экологической культуры» .
Как дела в «Лаборатории Салахова»? Директор гимназии Алексей Савенков // 18 мая в 11:00