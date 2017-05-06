​Югорчан пригласили на Всероссийский интернет-марш

Югорчане смогут отпраздновать День Победы не только в реальности, но и в интернете, где пройдет Всероссийский интернет-марш «ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ». Об этом сообщает департамент общественных связей Югры.

Проект строится на публикации истории подвигов членов семей на сайте СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ.

В качестве символа интернет-марша выбран маршал Жуков, который приветственно салютует: «Честь имею». Этот символ будет нанесен на каждую загруженную фотографию, и они будут перепощены в социальных сетях. ЧТобы сделать это, надовыполнить несколько несложных действий:

1. Заходите на платформу СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ.

2. Публикуйте историю своей семьи времен ВОВ (активировав форму «Написать признание»).

3. Обязательно отмечайте город и область, где вы находитесь.

4. После публикации делайте репост и фотографии вашего славного родственника будет присвоен стикер «ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ».