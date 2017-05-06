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​Югорчане помогут издать ветерану свою первую книгу

Труженик тыла Виталий Ботвин издаст свою первую книгу для детей с помощью волонтеров Победы и участников автопробега «Победа — одна на всех». Они обратились к жителям Югры с призывом помочь через соцсети. «Никого не заставляем, но этот подарок ветерану к 9 Мая не должен опоздать. Поддержите репостом и посильными перечислениями. Книга хорошая, а сумма для округа смешная», — сказано на странице «ВКонтакте», посвященной проекту: требуется собрать 100 тысяч рублей.

Одними из первыз откликнулись журналисты телекомпании и радио «Югра», которые сделали сюжеты о книге. И к выходным на счету писателя уже появилась пятая часть суммы. Еще половину суммы — 50 тысяч рублей — передала Нотариальная палата Югры 2 мая. «Ветераны Великой Отечественной войны — это настоящие патриоты, стойкий и мужественные люди. Несмотря на пережитые трудности и испытания, они сохранили оптимизм и доброту в сердце, умение радоваться жизни. Именно этой радостью и неиссякаемой любовью к родной земле пронизана книга Виталия Яковлевича Ботвина. Поэтому нотариусы и Нотариальная палата Югры, узнав о выпуске книги ветераном, решили помочь ему в этом благом деле. Уверена, эта книга станет очень добрым и полезным подарком для школьников и всех жителей округа ко Дню Победы», — прокомментировала президент Нотариальной палаты Югры, член Общественной палаты Югры Жанна Самойлова.

Виктор Ботвин, узнав о помощи, поблагодарил всех неравнодушных: «Я очень тронут таким вниманием, не знаю, как отблагодарить всех, кто мне помогает! Никогда не думал, что у меня может выйти своя книга, что это будет интересно стольким людям».

Присоединиться к благотворителям могут все желающие: сбор продолжается до 10 мая, для издания книги тиражом 1000 экземпляров не хватает еще 25 тысяч рублей. Если наберется бОльшая сумма, тираж будет увеличен.

Сама книга «Берегите лебедей» будет распространятся бесплатно по библиотекам округа и школам Ханты-Мансийска. Часть тиража также будет передана для благотворительных акций в Сургут и Нижневартовск.

Если и вы хотите присоединиться к доброму делу, переведите посильную сумму на банковскую карту Виталия Яковлевича Ботвина:
«Сбербанк России», номер карты 6390 0267 9002 5251 98;
«Ханты-Мансийский банк Открытие», номер карты 4460 6510 0960 6638


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Сегодня в 12:33, просмотров: 132, комментариев: 0


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