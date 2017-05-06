​Допинг-контроль пройдет в Ханты-Мансийске

Группы нарядов ДПС в Ханты-Мансийске в воскресенье, 7 мая, проведут рейдовое мероприятие «Допинг-контроль», передает телекомпаня «Югра».
Цель его – профилактика, выявление и пресечение правонарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения.
Полицейские попросили жителей отнестись к этому с пониманием — соблюдать правила дорожного движения и подчиниться законным требованиям стражей порядка.
Как дела в «Лаборатории Салахова»? Директор гимназии Алексей Савенков // 18 мая в 11:00