​Допинг-контроль пройдет в Ханты-Мансийске

​Враг государство?

Блогеру Соколовскому, тому самому ловцу покемонов в церкви, от деятельности которого не пострадал ни один человек, вся эта рать запросила 3,5 года заключения. Угадайте, что ожидает соучастников и самого преступника, напавшего на Алексея Навального и частично лишившего его зрения?