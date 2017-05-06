​Югорск благоустроят накануне 55-летия

Югорск встретит свое 55-летие благоустроенным: об этом заявил глава города Раис Салахов.

По его словам, в первую очередь планируется реконструкция территории между ЦК «Югра-презент», почтовым отделением и зданием «Газпромбанка». Вместо сненесенных домов 10 и 12 на Попова появится сквер — возможно, там поставят какой-нибудь памятник. Кроме того, на улице, известной своими подтоплениями в районе больницы, планируют сделать водоотвод: по признанию чиновников, существующая ливнева здесь не справляется с потоками воды, когда идут сильные дожди или тает снег. Также у больницы расширят автостоянку.

Кроме того, еще одна дополнительная паркова появится на улице Спортивной — там, где раньше был дом 10. Еще один дом — на Титова, 50 — также снесут в пользу автостоянки.

Все эти и другие изменения прописаны в «Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года», которая принята в городе: по словам представителей администрации, это масштабный, важный документ, согласно которому планируется строить работу по реконструкции дорожной сети в целом.