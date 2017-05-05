​Система финансирования допобразования детей охватит в этом году 16 муниципалитетов Югры

Система сертификатов на финансирование дополнительного образования детей в 2017 году охватит 16 муниципалитетов Югры: об этом стало известно сегодня после заседания правительства округа, которое провел первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин (напомним, что Наталья Комарова сегодня работает в Нягани). На нем был учрежден документ, который регламентирует апробацию системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

«С прошлого года Югра приступила к внедрению сертификатов на дополнительное образование детей, которые призваны поддержать развитие сети кванториумов и детских технопарков, увеличить охват и глубину содержания дополнительного образования. Наше сегодняшнее решение позволило закрепить целевые ориентиры этой работы на 2017 год», — сказал Геннадий Бухтин, а и.о. директора департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин отметил, что

в этом году систему внедрят на территории 75 процентов всех муниципальных образований региона. Охват ее составит не менее десяти процентов от общего числа проживающих там детей в возрасте от 5 до 18 лет.

«Таким образом, новая модель заработает на большей части территории Югры», — заключил чиновник. «Нынешний год станет решающим в плане настройки системы персонифицированного финансирования, необходимо сделать все, чтобы она была доведена до ума с учетом пожеланий людей», — согласился с ним председатель заседания.

Напомним, что сертификат позволяет родителям получать от государства средства на оплату услуг образовательных учреждений, которые посещает их ребенок помимо школы. «Сегодня есть стандарт, который оплачивает государство, и есть дополнительное образование, которое тоже оплачивает государство, — объясняла в эфире siapress.ru в августе 2016 года глава городского департамента образования Татьяна Османкина, — но

сегодня государство утверждает в дополнительном образовании некий норматив на одного ребенка — будет сертификат дополнительного образования, который гарантирует за счет муниципальных средств услугу дополнительного образования

в одном направлении». Напомним, что в прошлом году Сургут вошел в число трех муниципалитетов, которые занялись испытанием этой системы.