​Размещение 17 объектов нефтегазодобычи запланировано на территории Югры

Сегодня на заседании правительства Югры обсуждалась планировка территорий для размещения линейных объектов регионального значения, передает admhmao.ru. Все они связаны с нефтегазодобычей, заявил председатель заседания — первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин.

«Речь идет о 17 объектах, связанных с нефтегазодобычей. Они расположены на территории 7 муниципальных районов Югры. Некоторые из планируемых к размещению объектов находятся в границах территорий традиционного природопользования», — сказал он. По поводу последних проводилась работа по согласованию их размещения, отметила и.о. директора департамента строительства Югры Диана Саваровская: по ее словам, предварительно их размещение согласовано с субъектами, кроме того, были заключены экономические соглашения, предполагающие компенсацию за использование земли.

«Объектов культурного наследия на данных участках нет», — подчеркнула она.

В итоге документация по планировке территории была утверждена.