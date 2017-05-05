​Наталья Комарова сегодня в Нягани встретится с ветераном Великой Отечественной

Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня находится в Нягани, передает admhmao.ru: в ее графике — встреча с ветераном Великой Отечественной войны Георгием Малютиным, после чего глава региона встретится с Советом ветеранов города.

«В рамках встречи запланированы презентация проектов к 9 Мая и осмотр нового помещения для работы организации, — говорится в сообщении пресс-службы губернатора. — Вечером Наталья Комарова примет участие в церемонии торжественного посвящения школьников в кадеты и концерте, посвященном 72-ой годовщине Великой Отечественной войны».