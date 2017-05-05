​Заболеваемость описторхозом в Югре — по-прежнему на высоком уровне

Описторхоз по-прежнему лидирует среди паразитарных инфекций на территории Югры, свидетельствует пресс-служба Центра профессиональной патологии. Так, порядка 76 процентов всех случаев заражения в 2016 году пришлось именно на него. При этом, по данным главврача ЦПП Николая Ташланова, в округе в 2016 году провели более миллиона специализированных анализов на выявление у людей проблем со скрытыми паразитами, и более чем в 37 тысяч случаев результат оказался положительным.

«В основном пациенты обследуются на заболевания, которые наиболее часто встречаются в нашем регионе – описторхоз, энтеробиоз, лямблиоз, — говорит специалист. — И как показала практика, из общего количества положительных результатов — 28 тысяч это заражение описторхозом. На втором месте идет энтеробиоз — свыше 5 тысяч заболевших и замыкает тройку «лидеров» лямблиоз — более 2300 выявленных случаев».

В ЦПП напоминают, что описторхоз — очень серьезное паразитарное заболевание печени и желчевыводящих путей. Оно вызывается плоскими червями-сосальщиками при употреблении в пищу зараженной рыбы: личинки проникают в желчные протоки, где в течение трех-четырех недель достигают половой зрелости и начинают откладывать яйца. Отравление организма человека происходит продуктами их жизнедеятельности.

«Терапия описторхоза является сложной проблемой — человек сохраняет способность к повторным заражениям в течение всей жизни, — отмечают медики. — При этом каждая последующая инвазия ухудшает общее состояние организма и утяжеляет течение заболевания».

Отметим, что проблема описторхоза серьезна на уровне всей страны — по данным главного государственного санитарного врача, наиболее интенсивные показатели заболеваемости описторхозом на 100 тысяч населения зарегистрированы в Алтайском и Красноярском краях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Тюменской, Кемеровской, Курганской, Томской, Новосибирской и Омской областях.