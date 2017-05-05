​Центробанк начал проверку банка «Югра»

Сбой в банке «Югра», который затруднил работу с клиентами, стал поводом для внеплановой проверки учреждения Центробанком, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в финансовом регуляторе, а также на сотрудников самого банка.

По их данным, проверке подвергнется «полнота и своевременность исполнения обязательств перед клиентами в период нештатной ситуации, депозитные операции и операции с прочими привлеченными средствами физлиц, а также информационные технологии банка», — пишет издание.

Один из его источников говорит, что финансовый регулятор интересуется большим депозитным портфелем банка, который по состоянию на 1 апреля был равен 179,4 миллиарда рублей.

Отметим, что сбой, случившийся в «Югре» 25 апреля, был вызван нарушениями в системе внешнего энергоснабжения: по информации банка, они «повлияли на работу оборудования, входящего в программно-аппаратный комплекс информационных систем» и привели к затруднениям с возвратом средств клиентов. Ситуация длилась до вечера 27 апреля, после чего работа банка наладилась.