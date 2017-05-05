​Дети из Югры стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников

Юные югорачане отлично показали себя на всероссийской олимпиаде школьников, сообщает департамент образования региона: в состязаниях, которые стартовали 25 марта, участвовал 31 школьник из нашего округа. Олимпиада охватывала 18 предметов: право, информатика и ИКТ, французский язык, химия, литература, английский язык, физика, история, немецкий язык, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, русский язык, основы безопасности жизнедеятельности, биология, география, экология, технология и математика.

Призером по праву стал учащийся средней школы №8 города Радужный Артем Качалин, кстати, во второй раз с прошлого года. Также второй раз за всю историю всероссийской олимпиады школьников (первый раз в 2013 году) пополнил копилку призовых мест по информатике и ИКТ обучающийся Югорского физико-математического лицея-интерната Никита Сычев. Анастасия Миконова из Нижневартовска второй год подряд стала призёром по французскому языку. Еще два югорчанина заняли призовые места в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по литературе: Екатерина Габдрахманова из сургутской гимназии «Лаборатория Салахова» и Кристина Степаненко (МБОУ «Лицей», Нижневартовск). Андрей Вычужанин из сургутской школы №6 стал призером по истории. А еще четыре призовых места по физической культуре достались Александру Бахилину (средняя школа №14, Нижневартовск), Артему Коробкову и Анне Прокопович (МБОУ «Лицей», Нижневартовск), Кристине Татуновой (гимназия, Советский).