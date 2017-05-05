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​Вартовчанин Максим Храмцов стал победителем Международного турнира по тхэквондо

На прошедшем в Афинах Международном турнире по тхэквондо «Кубок Президента Всемирной Федерации Тхэквондо» победителем стал югорчанин Максим Храмцов, о чем сообщает департамент спорта и физкультуры ХМАО.

За победу боролись более 370 команд: «Такое большое количество спортсменов объясняется тем, что победитель турнира получает возможность выступать в континентальном чемпионате или первенстве», — отмечают в департаменте. За лицензии сражались и югорчане: помимо вартовчанина Максима Храмцова также в соревнованиях участвовал Богдан Гречкин из Сургутского района.

В заключительный день соревнований Максим Храмцов в весовой категории до 74 кг выиграл золотую медаль — он одержал победу над хорватским спортсменом Тони Канает и, таким образом, выиграл путевку на Чемпионат мира в Южной коре: он пройдет уже в июне этого года.


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Сегодня в 17:00, просмотров: 100, комментариев: 0


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