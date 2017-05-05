​Лангепасские медики научили педагогов оказывать неотложную помощь

В преддверии Дня работников скорой помощи в Лангепасе сотрудники отделения скорой медицинской помощи учили специалистов образовательных учреждений оказывать неотложную помощь, сообщает департамент здравоохранения округа.
Кстати: В отделении скорой медицинской помощи, являющимся структурным подразделением БУ «Лангепасская городская больница», в настоящее время работают четыре врача и 22 фельдшера.
Кроме того, медики учили алгоритмам оценки состояния ребенка, правилам проведения сердечно-легочной реанимации. Так что в случае необходимости учителя теперь смогут оказать помощь воспитанникам, уверены они.
Напомним, что профессиональный праздник медиков отмечается 28 апреля.
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