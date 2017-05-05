​Творческие замещающие семьи в Югре получили награды

Югорчане из замещающих семей были отмечены наградами регионального конкурса «Когда сердца живут одной судьбой», передает департамент общественных связей ХМАО-Югры. В нем в этом году участвовали 50 семей из разных населенных пунктов нашего региона: по словам председателя региональной общественной организации «Замещающая семья» Анны Лутченко, заявок на конкурс было достаточно. «Тяжело было выбрать, но определили девять лучших творческих семей, — рассказала она о ходе конкурса. — Кроме них мы решили наградить в этом году и тех участников, кому не хватило всего одного балла до победы».

Сама организация «Замещающая семья» работает уже шестой год, на ее счету — не только творческие конкурсы, участники организуют и другие мероприятия, помогают тем людям, которые решили стать приемными родителями: дают практические советы, помогают в оформлении документов, предоставляют психологическую возможность. Потому что здесь уверены: неважно, приемный родитель или родной – воспитание детей дело ответственное.