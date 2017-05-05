​Городская среда в Югре будет развиваться по субсидии

Минстрой выдаст регионам субсидию на развитие городской среды. Как передает департамент общественных связей округа, на эти цели правительство России передало министерство 5 миллиардов 101 миллион рублей, которые теперь будут распределяться по округам и областям.

«Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств регионов, в том числе по благоустройству территорий муниципальных образований, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков), дворовых территорий», — гласит сообщение на официальном сайте кабинета министров.

Югра находится среди получателей субсидии в ряду с Татарстаном, Ненецким автономным округом, Московской, Калужской, Ленинградской, Самарской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областями. ХМАО выделят почти 212 миллионов рублей. Также на городскую среду в муниципалитетах округа выделено 193 с половиной миллиона из депутатского фонда ХМАО: они пойдут на благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования.