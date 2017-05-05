​Главбух на предприятии Ханты-Мансийска несколько лет перечисляла зарплату работников себе

Бывший главный бухгалтер одного из учреждений Ханты-Мансийска платила зарплату работников… себе: ныне схема, по которой предприимчивая женщина получила 1 миллион 800 тысяч рублей, вскрылась, и о ней сообщила пресс-служба городского отдела МВД.

По этому поводу полицейские завели аж три уголовных дела по статье «мошенничество. «В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с выплатой крупного штрафа», — отмечается в сообщении пресс-службы полиции.