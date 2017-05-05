​Работа по перевозке детей в Югре налажена, отчитались чиновники правительства региона

«Жизнь детей — это самое дорогое. Проработав под усиленным контролем почти пять месяцев, организаторы перевозок уже привыкают и своевременно подготавливают все необходимые для выезда документы», — заявил заместитель АУ «Юграмегаспорт» Олег Дресс на пресс-конференции, которая накануне прошла в столице ХМАО. Она была посвящена тому, как идет работа по организации перевозок детей между городами округа.

Напомним, что работа началась после страшной декабрьской трагедии, когда в автоаварии под Ханты-Мансийском погибли 12 человек, большинство из которых — дети-спортсмены, возвращавшиеся домой, в Нефтеюганск с соревнований. По словам также работавшего на пресс-конференции директора окружного департамента физкультуры и спорта Игоря Губкина, эта поездка была одной из более чем 700 перевозок юных спортсменов, осуществленных в прошлом году. Всего в них перевезли 11607 человек, причем поездки совершались как на собственном транспорте спортивных учреждений и организаций, так и на зафрахтованном. Большая часть — на собственном, говорит чиновник: «В настоящее время спортивные организации округа располагают 70 единицами собственного транспорта, этим транспортом и была совершена большая часть перевозок — 482».

Фото: admhmao.ru

После трагедии была проделана большая работа по уточнению правил перевозки детей. Не обошлось без перегибов: так, в начале года губернатор Наталья Комарова выражала недовольство тем, что многие организации попросту отменили поездки, чтобы не попадать в ДТП. Естественно, это не было расценено как выход из ситуации. Теперь учреждения, которым все-таки не придется отказываться от поездок, должны уведомлять о них сотрудников ГИБДД — те же, в свою очередь, проверяют водителей и техническое состояние транспортного средства и либо дают разрешение выезжать, либо запрещают.

«На сегодняшний день есть глубокая уверенность в том, что эту работу мы наладили, и она осуществляется должным образом», — заключил Игорь Губкин, отметив, что в этой работе по-прежнему будут участвовать не только собственные транспортные средства учреждений, но и зафрахтованные автомобили специализированных частных компаний: их также будут контролировать на предмет безопасности.