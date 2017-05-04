​Во всех городах Югры проводят мероприятия по безопасности дорожного движения

Семейная акция «Сохрани жизнь!#Сбавь скорость» призвана проинформировать население в сфере безопасности дорожного движения. Основная ее тематика – соблюдение скоростного режима и те действия, которые направлены на выбор разумной, безопасной скорости водителями транспорта.

В рамках профилактических мероприятий инспекторы округа информируют югорчан об основных девизах акции, знакомят с ее символикой, проводят встречи в образовательных учреждениях и предприятиях округа, привлекая к взаимодействию молодежные организации.

Госавтоинспекция Югры приглашает жителей округа поддержать акцию безопасности и принять участие в проводимой печатным изданием «Добрая Дорога Детства» конкурсе ведероликов и слоганов, в которых каждый ребенок может попытаться убедить своих родителей и всех, кто за рулем, соблюдать скоростной режим и выбирать разумную скорость. Условия конкурса и дополнительную информацию можно найти на сайте www.dddgazeta.ru, либо на страницах печатных изданий «Добрая Дорога Детства» (№ 5, 2017 г.) и в «STOP-газете» (№ 3, 2017 г.).