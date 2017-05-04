​Сезон лесных пожаров в Югре открыл Кондинский район

В Югре начинается сезон лесных пожаров, передает admhmao.ru: первый зарегистрирован в Кондинском районе — там пламя охватило восемь гектаров леса. Предварительные данные говорят о человеческом факторе, проводится проверка.

Отметим, что официально противопожарный сезон в регионе начинается завтра — 5 мая, но особый противопожарный режим введен уже в 11 городских округах, двух муниципальных районах. Меры защиты лесов от огня обсудили накануне в Ханты-Мансийске на совместном заседании комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Югры.

«Я лично обращаюсь ко всем землякам с призывом бережней относиться к лесным богатствам», — заявила председательствовавшая на заседании губернатор Наталья Комарова. Главам муниципалитетов она поручила найти дополнительные возможности информирования людей о том, что они тоже ответственны за противопожарное состояние в лесах: напомним, что впереди — четыре майских выходных, во время которых многие отправятся или на природу, или на дачи.