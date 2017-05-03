​Ветераны в Югре получили небольшие денежные подарки к празднику

Ветераны Великой Отечественной войны в Югре получили к празднику небольшие подарки от правительства региона. Сумма от одной до трех тысяч была выплачена каждому из 6,4 тысячи человек в беззаявительном порядке, отмечает пресс-центр правительства Югры.

«Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, которых в Югре 155 человек, предоставлена единовременная денежная выплата в размере 3 тысячи рублей, — объяснила исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Людмила Низамова. — Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей, а также вдовы, не вступившие в повторный брак, получили по 2 тысячи рублей. Детям, чьи родители погибли на фронтах Великой Отечественной войны, также предоставлена единовременная выплата в размере 1 тысячи рублей».

Выплаты успели сделать до 1 мая — на эти цели потратили более десяти миллионов рублей.