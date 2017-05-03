​Полиция ХМАО начала предупреждать мотоциклистов об опасности их транспорта

Как только сошел снег, на дорогах появились мотоциклисты — полиция Югры начала профилактическую работу с теми, кто предпочитает двухколесный транспорт, о чем сообщает пресс-служба окружного УМВД. Пока что, впрочем, профилактика не дает завидных результатов: сезон жертв уже открыт, в этом году на счету уже три ДТП, причем в одном из них погиб один человек, а еще один — получил ранения.

В рамках профилактической работы инспекторы ДПС будут проверять у владельцев мотоциклов, мопедов, скутеров наличие защитной экипировки (мотошлемов) и напомнят им о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности.