​Следующий «Дух огня» посвятят истории Югры и России

Популяризация многовековой истории Югры и России станет темой очередного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийские в 2018 году. Об этом организаторы и правительство округа договорились накануне на итоговом заседании оргкомитета, о котором сообщает департамент общественных и внешних связей. В столице округа находилась губернатор Наталья Комарова, по видеосвязи общались президент фестиваля Сергей Соловьев и вице-президент Мария Зверева.

Сказав о том, что прошедший фестиваль впервые добрался до Москвы, устроители задались целью привезти следующий в Екатеринбург и Санкт-Петербург. Они узнают о том, что Югра в 2018 году отметит 825-летие с момента упоминания первых югорских княжеств в Повести временных лет: этот факт можно счесть днем рождения округа.

«Кино — это универсальный инструмент осмысления и популяризации истории, — отметила Комарова. — Сейчас в отечественном кино наблюдается бум исторических лент, крупных кинопроизведений, которые обращаются к различным, в том числе древнейшим периодам истории нашего государства. Полагаю, что этот запрос на историю может быть учтен в программе будущего кинофорума».

Прошедший же кинофорум дружно был сочтен удачным: за семь фестивальных дней прошло 834 публичных киносеанса с 173 кинофильмами из 25 стран мира, которые посмотрели 48 300 югорчан.