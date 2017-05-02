​Природнадзор Югры предостерег жителей округа от разжигания сухой травы

За выжигание сухой травы может грозить уголовная ответственность, напоминают представители Природнадзора Югры на сайте admhmao.ru. Именно оно является наиболее частой причиной пожаров в лесах по весне. Чтобы решить эту проблему, в ноябре правительство особым постановлением запретило жечь сухую траву. «За ее поджог грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тысяч рублей, но и уголовная ответственность — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей, — отмечают представители ведомства. — Также введен запрет на выжигания сухой растительности, горючих материалов, разведение костров в полосах отвода автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов».

Природнадзор Югры с наступлением теплого времени года начал патрулирование в лесах вдоль полос отвода автомобильных и железных дорог, просек ЛЭП и линий связи, охранных зон трубопроводов, трасс коммуникаций, расположенных на землях лесного фонда. Кроме того, контролировать будут и лесничества, окружной главк МЧС, окружное управление МВД, органы местного самоуправления и даже казачьи общества. Последние, впрочем, явно не будут объезжать места предполагаемого розжига, а примут участие в профилактической работе.

«Сегодня в Югре в круглосуточном режиме работают «Прямая линия лесной охраны» (8-800-100-94-00), а также телефон специализированной диспетчерской службы Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов: 8 (3467) 33-15-46. Сюда может обратиться любой житель в случае возникновения пожара в лесу», — отметили в Природнадзоре.