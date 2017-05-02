​Тюменская «матрешка» держится в тройке лидеров по кредитной активности в стране

В регионах тюменской «матрешки» по-прежнему охотно берут и выплачивают кредиты: по свидетельству Объединенного кредитного бюро, Югра, Ямал и Тюменская область в совокупности занимают третью строку рейтинга по итогам первого квартала 2017 года. Уступаем мы только столицам — на первом месте Москва и Подмосковье, на втором — Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Всего в наших регионах взято 179 тысяч кредитов на общую сумму, превышающую 28,5 миллиарда рублей. Это, кстати, сильно меньше «аппетитов» жителей столиц: Москва и Подмосковье закредитованы почти на 142 миллиарда (всего кредитов у них — более 557 тысяч), Питер и область — на 48 миллиардов (это 253 тысячи кредитов).

Также в десятке — Краснодарский край, Свердловская область (разрыв с нашим регионом у них, кстати, небольшой, в скором будущем они могут и потеснить нас), Башкирия, Татарстан, Нижегородская, Ростовская и Челябинская области. Все регионы, указанные в десятке, взяли почти 5 миллионов 664 тысячи кредитов на сумму, превышающую 776,6 миллиарда рублей. Заметим, что состав десятки и цифры не сильно отличаются от данных, которые Объединенное кредитное бюро приводило в феврале — по итогам 2016 года. Распределение кредитов по целям также сохраняется: так, у нас по-прежнему популярны ипотечное кредитование и пользование кредитками, а вот автокредиты берутся не столь охотно.

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