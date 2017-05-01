​В Государственной библиотеке Югры пройдет выставка графических иллюстраций Геннадия Райшева

В четверг, 4 мая, в Государственной библиотеке Югры, расположенной в Ханты-Мансийске на улице Мира, 2, откроется выставка-презентация фондовых графических иллюстраций Геннадия Райшева, посвященная 80-летию Ювана Шесталова. Представляют выставку галерея-мастерская художника Г.С. Райшева и филиал Государственного художественного музея. Работать она будет до 20 августа, сообщает пресс-служба учреждения.

Как отмечают организаторы, выставка задумана как продолжение творческого диалога между художником и поэтом, посвященного памяти друга. «Геннадий Райшев и Юван Шесталов ведут этот диалог со студенческой скамьи, когда, будучи сокурсниками, получали знания на филологическом отделении Ленинградского института имени Герцена. Первый сборник стихов Ювана Шесталова «Песня последнего лебедя» по просьбе поэта иллюстрировал в 1968 году Г.С. Райшев. Эти иллюстрации войдут в состав выставки, а с самим изданием можно будет ознакомиться в краеведческом отделе библиотеки», - рассказали они.