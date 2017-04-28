​В Ханты-Мансийске состоится фестиваль национальных культур

26 мая в выставочном центре «Югра-Экспо» Ханты-Мансийска состоится фестиваль молодежных проектов национальных объединений округа «Через многообразие к единству». В столице Югры соберутся представители общественных объединений, национально-культурных автономий, религиозных организаций со всего округа.

«Как и в прошлом году, участников ждет насыщенная программа, в которую входят творческая секция «Мир ярких красок», рабочая секция по презентации проектных идей в рамках круглого стола «Все различны – все равны», спортивная секция «Этно-спорт», а также выставка-презентация делегаций от муниципальных образований по реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории округа», - отметили в пресс-службе АУ «Региональный молодежный центр».

Фестиваль призван распространить среди молодёжи знания об истории и культуре народов Российской Федерации, проживающих в автономном округе, а также сохранить и развить этнокультурное многообразие народов округа. Его главная цель - укрепление единства многонационального народа автономного округа, профилактика этнического экстремизма и национализма в молодежной среде

Комплектование делегации и формирование заявки на участие в фестивале осуществляют муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере молодежной политики Югры.