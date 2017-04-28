​Следователи раскрыли подробности новых уголовных дел двух чиновников окружного департамента экономического развития

Еще двое сотрудников департаменте экономического развития Югры стали фигурантами уголовных дел. Их обвиняют по п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «получение взяток за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Как сообщалось ранее, коррупционеров удалось выявить при содействии органов исполнительной власти округа.

В пресс-службе СУ СКР по Югре рассказали, в чем подозревают чиновников: «По данным следствия, в мае 2015 года, обвиняемые, по предварительному сговору, получили от представителя коммерческой организации взятку за оказание содействия в выдаче лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов».

Напомним, ранее уголовные дела были возбуждены в отношении трех их коллег. Следствие также подозревает их в получении незаконных денежных вознаграждений от представителей коммерческих организаций за разрешительные действия и контрольно-надзорную деятельность.

«Сейчас все уголовные дела соединены в одном производстве. В уголовном деле фигурируют пять должностных лиц из числа сотрудников департамента экономического развития, а также житель Ханты-Мансийска, которому инкриминируется посредничество во взяточничестве. Общая сумма полученных фигурантами взяток, установленная следствием к настоящему времени, составляет более 8 миллионов рублей. Расследование продолжается. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме этого продолжается работа по выявлению дополнительных фактов противоправной деятельности обвиняемых», - отметили в ведомстве.