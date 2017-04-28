​В Югре на треть снизилось количество несчастных случаев на производствах

За пять лет в Югре на 28 процентов снизилось общее количество несчастных случаев на производствах, на 32 процента - количество пострадавших с тяжелым исходом, на 43 процентов - количество пострадавших со смертельным исходом. Об этом на заседании Межведомственной комиссии по охране труда при правительстве округа рассказал директор департамента труда и занятости населения ХМАО Алексей Варлаков.

«В 2016 году в Югре наблюдалось снижение на девять процентов численности работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, увеличилось количество прошедших обучение и проверку знаний по охране труда, а также количество проведенных государственных экспертиз условий труда», - отметил он.

В окружном департаменте общественных и внешних связей отметили, что заседание, в котором приняли участие члены Межведомственной комиссии и руководители исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, проводилось накануне Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля. Первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин, под чьим председательством проходило мероприятие, обратил внимание на то, что девизы и лозунги праздника каждый год меняются, однако все они связаны с обеспечением безопасности людей на производстве, созданием безопасных рабочих мест, уменьшением количества случаев травмирования, повышением безопасности при работе с вредными веществами. «Хочу отметить, что за последнее время, благодаря системной работе всех субъектов управления охраны труда, ситуация с производственным травматизмом в Югре стабилизировалась, по многим показателям наблюдается положительная динамика», - сказал вице-губернатор.