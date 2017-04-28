​Еще двух сотрудников окружного департамента экономического развития подозревают во взяточничестве

В Югре в рамках расследования дела о фактах коррупции, имевших место в действиях ряда сотрудников департаменте экономического развития автономного округа, взяты под арест ещё двое сотрудников ведомства, подозреваемых в нарушении антикоррупционного законодательства. Взяточников выявили при содействии органов исполнительной власти Югры, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

«В ходе расследования правоохранительным органам было оказано всесторонне содействие со стороны органов исполнительной власти Югры. Глава региона поручила профильным ведомствам оказывать максимальное содействие следствию при проведении дальнейшего расследования. Руководством округа поставлена задача устранить все причины и обстоятельства, которые могли способствовать созданию такой ситуации, а также усилить профилактические и превентивные меры по борьбе с коррупцией», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте окружного правительства.

Как сообщалось ранее, в уголовном деле троих должностных лица из числа сотрудников отдела лицензионного контроля департамента экономического развития округа 14 эпизодов. Также установлен посредник во взяточничестве — житель Ханты-Мансийска. Общая сумма полученных фигурантами взяток, установленная следствием к настоящему времени, составляет 4 миллиона 650 тысяч рублей. Ранее следователи выяснили, что чиновники получили взятки в общей сумме 850 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций Ханты-Мансийска, Нефтеюганска и Сургута за совершение незаконных действий в пользу взяткодателей.