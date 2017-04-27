​В Югре выбрали представителей общественности в квалификационную коллегию судей округа

Сегодня, 27 апреля, в Ханты-Мансийске в ходе восьмого заседания Думы Югры были избраны представители общественности в квалификационную коллегию судей Югры.

С информацией об избрании в квалификационную коллегию судей Югры перед депутатами окружной Думы выступил председатель Комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению Думы автономного округа Владимир Семёнов. Он доложил, что от представителей общественности округа поступили 16 заявок.

Окружные парламентарии утвердили путем голосования большинством голосов семь наиболее достойные кандидатуры. В состав квалификационной коллегии судей Югры от представителей общественности вошла жительница Сургута, Управляющий делами Нотариальной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Елена Романова.

Представители общественности в квалификационной коллегии судей Югры являются соединительным звеном между судьями, Советом судей и гражданским населением, интересы которого они представляют.

Основная функция Квалификационной коллегии – отбор претендентов на должность судьи и для рекомендации в Администрацию Президента РФ, которая назначает судей. Также коллегия ежегодно утверждает состав экзаменационной комиссии, которая принимает экзамены у претендентов, рассматривает вопросы аттестации судей, рекомендации к поощрению их ведомственными или правительственными наградами, привлечения судьи к дисциплинарной или уголовной ответственности и другие вопросы.

В соответствии с Федеральным законом «Об органах судейского сообщества» представителями общественности в квалификационной коллегии судей Югры могут быть граждане РФ, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое образование, не совершившие порочащих их поступков, не замещающие государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами.