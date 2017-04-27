​В Ханты-Мансийске начался ледоход на Иртыше // ВИДЕО

В Ханты-Мансийске в четверг, 27 апреля, на Иртыше начался ледоход. Лед в этом году начался на неделю раньше ожидаемого срока. Как отмечает корреспондент ТК «Югра», ледоход не принес традиционного похолодания, поэтому набережной прибывают жители и гости Ханты-Мансийска, чтобы понаблюдать, как освобождается река.
Югорские спасатели уже облетели Иртыш на вертолете, осмотрели участок реки от Ханты-Мансийска до Горноправдинска. Здесь наблюдаются небольшие скопления битого льда, но он опасности не представляет - то есть не станет причиной затора. Кое-где лед сохраняется, но он уже имеет признаки разрушения.
В ближайшее время в Югре должен начаться ледоход на Оби. Так, в Нижневартовске прогнозируют, что начало ледохода произойдет 6 мая. При этом специалисты ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» не исключают, что вскрытие реки Обь может произойти на пять дней раньше или позже указанного срока.
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