В Ханты-Мансийске презентуют книгу «Литературное наследие обских угров»

В библиотеке Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Ханты-Мансийска 12 мая состоится презентация двухтомной антологии «Литературное наследие обских угров», сообщает окружной департамент образования. Автором идеи и руководителем проекта выступила доктор филологических наук, доцент Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Елена Косинцева. Над ним десять лет трудился научный коллектив института.

««Литературное наследие обских угров» - уникальное издание, открывающее богатство художественного мира ханты и манси, - отметили в департаменте. - Это на сегодняшний день самое полное и единственное собрание 74 обско-угорских авторов: 30 представителей мансийской литературы и 44 – хантыйской литературы. Антология включают в себя обзорные статьи, раскрывающие историю становления и развития национальных литератур манси и ханты, их специфику и современное состояние; художественные тексты поэтов и писателей, как на русском, так и хантыйском, мансийском языках; художественные и дословные переводы с родных языков на русский, причем значительная часть текстов переведена специально для двухтомного издания; краткие биографические справки об авторах».

Идея создания антологии «Литературное наследие обских угров» была поддержана Российским гуманитарным научным фондом, правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаментом образования и молодежной политики Югры.