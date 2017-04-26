​В первом квартале в Ханты-Мансийске подорожали молочные продукты, а курица и яйца стали дешевле

В Ханты-Мансийске с 1 января по 31 марта 2017 года индекс средних розничных цен по 20 наименованиям продовольственных товаров составил 101,24 процента, сообщается на сайте органов местного самоуправления.

Снизились цены на мясо кур «Тюменский бройлер», яйцо столовое 1 категории «Боровское», пшеничную муку «Царь», рис круглозерный «Краснодарский» и кефир «Домик в деревне» - в среднем на 6,5 процента. В тоже время повысились средние розничные цены на молочную продукцию «Богдашка», «Простоквашино», «Домик в деревне», муку «Макфа», крупу гречневую «Националь» и мясную продукцию.

Стоимость пшеничной муки в окружной столице варьируется от 31,50 до 50,00 рублей за килограмм в зависимости от сорта и производителей, сметана от 42,90 до 57,00 рублей за 180г., яйцо столовое 1 категории от 54,90 до 78 рублей, масло подсолнечное рафинированное от 80 до 119,90 рублей, сахар от 44,90 до 61,50 рублей за килограмм.