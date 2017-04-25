​В Ханты-Мансийске вынесли приговор убийце

В Ханты-Мансийске вынесен приговор местному жителю Александру Алемасову, который признан виновным в убийстве, угоне и умышленном повреждении имущества.

«8 июня 2016 года Алемасов вместе с другом отправился на охоту на один из островов, расположенных на реке Обь Ханты-Мансийского района. Выйдя на берег острова мужчины познакомились с двумя рыбаками, предложившими совместно распить спиртное в охотничьей избе. В ночь на 9 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Алемасов совершил два выстрела из охотничьего ружья в одного из рыбаков. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия. После чего Алемасов вступил в драку со вторым рыбаком и, угрожая применением оружия, потребовал передать ему ключ от моторной лодки, которую в последующем он угнал, а затем затопил в реке, выстрелив в дно судна из ружья», - рассказали об обстоятельствах совершенного преступления в СУ СКР по Югре.

Приговором суда Александр Алемасов признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде 11 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.