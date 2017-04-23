​В Ханты-Мансийске пройдет «Музейная Арт-маевка»

20 мая на территории перед Государственным художественным музеем в Ханты-Мансийске в пятый раз подряд состоится окружная акция «Музейная Арт-маевка». Посетителей мероприятия ждут выставки, интерактивные проекты, театральные постановки, мастер-классы, дефиле и концертные программы. Все мероприятия пройдут в рамках тематических площадок: «Музейный квартал», «Площадь Юбилейная», «Площадь искусств», «Музейная околица», «Проспект мастеров», «Территория чтения», «Арт-поляна», «Музейная терраса». В концертной программе акции, кроме ее традиционных участников – бардов Югры, – выступят и учащиеся Центра искусств для одаренных детей Севера.

В пресс-службе администрации города напомнили, что мероприятие проводится в рамках Международного экологического фестиваля «Спасти и сохранить».