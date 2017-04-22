​Государственная библиотека Югры присоединится к акции «Библионочь»

Государственная библиотека Югры присоединится к Всероссийской акции «Библионочь», которая пройдет 22 апреля. Гостям мероприятия обещают нескучный вечер, который пройдет с 18.00 до 22.00 под девизом «Новое прочтение».

В этот вечер в библиотеке пройдут арт-акции, представления, игры. Откроет Библионочь Театральная зарисовка «Future is now». Знатоки фантастики смогут проявить свою эрудицию, выполнив задания с помощью выставки-квеста «Когда фантастика становится реальностью», а также посетить интерактивную выставку «Фантастика: вымысел…реальность?!». Также можно будет принять участие в блиц-опросе «Какая книга пойдет с нами в будущее?»

Кроме того, в этот вечер пройдут мастер-классы «Лазерное шоу» и «Лаборатория мультфильмов». Любители квестов смогут пройти библиоквест «Алиса в стране закрытых дверей».