​В Ханты-Мансийске состоятся XVI Кирилло-Мефодиевские образовательные Чтения

16 мая в Ханты-Мансийске в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры по благословению митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла состоятся XVI Кирилло-Мефодиевские образовательные Чтения.

«В этом году Чтения посвящены памяти И.А.Ильина, государственного и общественного деятеля, философа и патриота, приурочены к 1155-летию зарождения Российской государственности и направлены на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России, гармонизацию межнациональных отношений, развитие этнокультурного многообразия народов России», - рассказали в пресс-службе Ханты-Мансийской митрополии.

В рамках чтений состоится научно-практическая конференция «Пути развития России: иерархия ценностей гражданского общества» и юбилейный V съезд сестричеств и братств Ханты-Мансийской епархии.

Также запланировано проведение секций и круглых столов по направлениям: «Исторические пути России». Югра в истории России, «Современная система образования: опыт прошлого — взгляд в будущее», «Культура, духовность, общество», «Психология и педагогика, методика и проблемы практического применения», «Психологические аспекты подготовки сестёр милосердия к выполнению своих функциональных обязанностей» и круглый стол «Живое русское слово в воспитании личности гражданина».

Заявки на участие в конференции, темы и тезисы докладов принимаются до 5 мая 2017 года на адрес 4teniaxme@mail.ru.

С подробной информацией о Чтениях можно ознакомиться на официальном сайте Ханты-Мансийской Епархии.