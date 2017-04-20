​В Ханты-Мансийском районе провели ледовзрывные работы на Оби

В Югре продолжается подготовка к весенне-летнему ледоходу. Для предотвращения подтопления населенных пунктов, защиты мостов и гидротехнических сооружений на затороопасных участках рек проводятся ледовзрывательные работы. 18 апреля взрывотехники работали в Ханты-Мансийском районе - на участках реки Обь в районе села Нялино и поселка Кирпичный. «Для проведения взрывных работ были задействованы: две группы спасателей (всего 14 человек), 4 единицы техники и вертолёт МИ-8, а также более одной тысячи килограммов взрывчатых материалов», - сообщили в КУ «Центроспас-Югория».