​Суд наказал югорских провайдеров, которые не ограничили доступ к запрещенным сайтам

Ханты-Мансийский арбитражный суд рассмотрел девять заявлений регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о привлечении к административной ответственности поставщиков телеметрических услуг. Ответчиками выступили несколько югорских провайдеров.

Истец указал, что в результате планового мониторинга «Интернета» были обнаружены нарушения требования нескольких законодательных актов Российской Федерации. Шесть провайдеров не заблокировали запрещенные в России сайты экстремистской направленности, интернет-казино и торрент-трекеры.

«Ознакомившись с материалами дел, суд вынес решение назначить наказание в виде предупреждения, а в отношении одного из ответчиков - ООО «Данцер», допустившего неоднократное нарушение требований законодательства - штраф в размере 30 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается также, что арбитражным судом приняты к производству еще 17 аналогичных заявлений административного органа к поставщикам телематических услуг.