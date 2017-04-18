Участником водного парада в Ханты-Мансийске может стать любой желающий судовладелец

Ханты-Мансийск готовится масштабно отпраздновать свое 435-летие. Одним из самых зрелищных событий станет водный парад: караван речных кораблей и маломерных судов, украшенных флагами Российской Федерации и Ханты-Мансийска, пройдет вверх по протоке Самаровской вдоль набережной Ханты-Мансийска по Иртышу до 26 км и вернется обратно.

Второй парад судов организаторы планируют сделать более масштабным и красочным. Командовать парадом будут сотрудники Государственной инспекции маломерных судов, которые уже сейчас напоминают его главные правила – запрещено брать в лодку малолетних детей, а также более четырех пассажиров, запрещены остановки, маневрирование, подход к речному вокзалу, нарушение скоростного режима и дистанции, начало движения - по команде распорядителя парада, расстояние между судами - 50 метров, интервал от берега – 60.

Заявки на участие в параде принимаются по телефону 32-01-89 и по электронной почте molodcentr-hm@mail.ru . Стать участником может каждый законный владелец (предприятие) речного, парусного или маломерного судна.

В управлении общественных связей города отметили, что рассчитывают, что водный парад станет доброй традицией в столице Югры.