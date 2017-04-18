​ОНФ: В Ханты-Мансийске три дома признали аварийными и подлежащими сносу

Активисты Народного фронта добились признания аварийными трех домов в Ханты-Мансийске. Теперь сносу подлежат дом №12 по улице Заречная и дома №207 и №209 по улице Гагарина.

ОНФ действовал по запросам жильцов домов, рассказали в пресс-службе фронта. Например, жильцы дома на Заречной рассказали, что их ветхий дом с износом, согласно технической экспертизы, более 75 процентов, признан не пригодным для проживания, но при этом подлежащим реконструкции. «В нашем здании – трещины в фундаменте, промерзающие насквозь стены, прогнившие полы, вываливающиеся оконные блоки и текущие потолки, дом на глазах рассыпается. Рядом с домом началась многоэтажная застройка, когда вбивают сваи, у нас с потолков сыплется штукатурка. Кто просчитал экономическую выгоду подобной реконструкции, за которую придется из своих карманов заплатить собственникам», - озвучил коллективное несогласие жильцов с решением межведомственной комиссии города председатель совета дома Николай Мичихин.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Югре Константин Терновой отметил, что смысла в реконструкции нет еще и потому, что согласно градостроительному плану департамента архитектуры Ханты-Мансийска, данная территория запланирована под многоэтажное строительство в ближайшие годы.

Активисты Народного фронта в Югре провели совместное с представителями департамента муниципальной собственности Ханты-Мансийска обследование дома по Заречной, пригласив на осмотр жильцов спорного двухэтажного здания. По итогам встречи департамент муниципальной собственности инициировал проведение дополнительной экспертизы силами независимой экспертной организации. На основании полученного заключения 3 апреля межведомственной комиссией было принято решение о признании дома на Заречной аварийным и подлежащим сносу. На заседании межведомственной комиссии города 14 апреля были внесены в реестр аварийных дома №207 и №209 по улице Гагарина.

Фото: onf.ru

По словам представителя городской администрации, это последние два двухэтажных дома в городе, подлежащие сносу, не имеющие благоустройства: с печным отоплением и туалетами во дворе. За полтора года аварийными были признаны 25 таких домов. Теперь на очереди одноэтажное неблагоустроенное жилье.

«Как показывает число обращений жителей в региональный исполком ОНФ в Югре, люди, выступая за снос дома, не всегда понимают, на что имеет право собственник приватизированной квартиры. Поэтому эксперты Народного фронта совместно с представителями администрации города намерены провести ряд встреч с жителями ветхого жилья, чтобы разъяснить: как проходит процедура признания дома аварийным, какие права и обязанности есть при этом у собственников приватизированных квартир», - отметили в пресс-службе фронта.