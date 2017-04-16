​В Югре планируют создать централизованную систему перевозок групп детей

В Югре планируют создать централизованную систему перевозок организационных групп детей. Выполнятся они будут действующими автотранспортными предприятиями округа. Тему безопасности перевозок групп детей автобусами в очередной раз обсудили на рабочем совещании, которое провела глава региона Наталья Комарова.

Это вопрос прорабатывается уже несколько месяцев. Выдвигается и прорабатывается масса идей. Одна из них, например, была отвергнута: представители общественности не поддержали создание специализированной автотранспортной организации по перевозке организованных групп детей. «Основной мотив – затраты на его содержание значительно превысят расходы, на которые уже запланированы средства в бюджетах. Вместе с тем, общественность считает эти затраты оправданными, - подчеркнула Наталья Комарова.

Муниципалитеты высказали альтернативные предложения, среди них – осуществление централизованной перевозки организованных групп детей.

По их мнению, необходимо сконцентрировать усилия не на одной специализированной автотранспортной организации, а объединить несколько зарекомендовавших себя автотранспортных предприятий в пул перевозчиков на территории трех базовых центров, разделенных по территориальному принципу: «Восток», «Центр» и «Запад»

пояснили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

«Мы предлагаем акцентировать внимание на формировании совместных торгов муниципальных образований и органов исполнительной власти в части организации перевозок детей. Через соглашения муниципалитетов будут формироваться конкурсы по зонам, а через соглашения органов исполнительной власти – заказ на трехлетний период», - рассказал заместитель губернатора Югры Дмитрий Шаповал.

Глава Нижневартовска Василий Тихонов заметил, что создание централизованной системы перевозок организованных групп детей через совместные торги — правильное решение при верно сформулированных торгах.

«Интересная вещь, которая в идеологии содержит большой потенциал по эффективному распределению ресурсов с точки зрения обеспечения решения задач. Но следует помнить, что в отношении государственных закупок все проще, чем в отношении муниципальных. Поэтому необходимо разработать четкую методологию их проведения, синхронизировать централизованные закупки в составе всего процесса, - акцентировала внимание Наталья Комарова. - Важно каждое автотранспортное предприятие, транспортное средство, состав водителей оценить и проверить лично с участием общественников и экспертов, чтобы быть уверенными в их добросовестности».

Глава региона поручила участникам совещания внести предложения представителей муниципальных образований и органов исполнительной власти округа в проект обсуждения нормативных правовых актов по федеральным правилам организованной перевозки групп детей в Правительстве РФ и МВД РФ.