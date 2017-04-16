​Специалисты УрФО обсудят в Ханты-Мансийске актуальные вопросы детской психиатрии

​Коррупция против террора

Не с властью в обнимку, не под этими флагами! Которые вытаскивают на каждую «позитивную повестку», а в день скорби даже ленточки траурные не повязали. При этом нас тянули на улицу за рукав, который еще вчера на этой же улице оторвать были готовы.