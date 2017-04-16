​Специалисты УрФО обсудят в Ханты-Мансийске актуальные вопросы детской психиатрии

В пятницу, 21 апреля, в Ханты-Мансийcкой государственной медицинской академии начнёт работу научно-практическая Конференция «Актуальные вопросы детской психиатрии. Полипрофессиональный подход в вопросах диагностики и реабилитации», сообщает ОТРК «Югра».
В мероприятии примут участие свыше 50 специалистов из Уральского федерального округа. Врачи-психиатры, врачи-психиатры-наркологи, медицинские психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по социальной работе расскажут о современных тенденциях развития и новых формах психиатрической помощи детям и подросткам, соматических, неврологических, нейрофизиологических расстройствах в детском возрасте, аддиктивном поведении в детско-подростковом возрасте. Особое внимание будет уделено рациональному выбору антипсихотиков в лечении детей и подростков, реабилитационному процессу подростков с расстройствами поведения, новым подходам в диагностике РАС. Участники Конференции поговорят о психогигиене и профилактике психических нарушений у детей и подростков.
Также в рамках Конференции состоится рабочее совещание главных внештатных специалистов детских психиатров, посвященное профилактике суицидального поведения несовершеннолетних.
Мифы и факты о хосписе. Светлана Стоцкая, директор сургутского хосписа «Золотое сердце» // ONLINE 20 апреля в 15.00