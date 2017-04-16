​Сегодня в Ханты-Мансийск доставят Благодатный огонь

В воскресенье, 16 апреля, в 16.00 в Воскресенский собор Ханты-Мансийска доставят Благодатный огонь из Иерусалима. На Светлой Седмице Благодатный огонь будет пронесен по храмам епархии, сообщили в Ханты-Мансийской митрополии.

Накануне Благодатный огонь был доставлен в Москву и Петербург. Самолеты приземлились в международном аэропорту Внуково в Москве и в петербургском Пулково. Благодатный огонь передали патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя, а также доставили на праздничное ночное богослужение в Казанском соборе Петербурга, которое возглавил митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Благодатный огонь сошел 15 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме около 14:20. Первым регионом России, куда доставили частицу огня стал Ставропольский край, сообщается на сайте «Православие и мир».