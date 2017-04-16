​На экологическую безопасность Югры добавили 891 млн рублей

На реализацию государственной программу «Обеспечение экологической безопасности Югры на 2016-2020 годы» добавили 891 миллион рублей. Изменения в документ внесены на заседании правительства округа, которое в минувшую пятницу провела глава региона Наталья Комарова. «Это прибавка за счет внебюджетных источников, она будет направлена в «умную» и «зеленую» экономику»», - отметила губернатор.

Руководитель Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Сергей Пикунов рассказал, что дополнительные средства пойдут на рекультивацию нефтезагрязненных земель, строительство объектов по переработке отходов, а также на внедрение технологий по утилизации промышленных отходов.

«Денежные средства позволят увеличить процент переработки отходов, который в Югре и так достаточно высок по сравнению с другими регионами», - приводят слова Пикунова на сайте правительства округа.

Наталья Комарова также сообщила, что тема, связанная с утилизацией отходов, обсуждалась на совещании Президента России с членами Правительства Российской Федерации. В ходе мероприятия говорилось о новых территориальных схемах обращения с отходами, которые приняты в 81 регионе, в том числе в Югре, а также о борьбе с незаконными свалками. Так, до середины мая будет введена в эксплуатацию федеральная система электронного общественного контроля «Наша природа», куда будут стекаться сигналы от населения о незаконных свалках и других природоохранных нарушениях. «По сути, это будет продолжением той работы, которая велась у нас в регионе в ходе Экологической вахты и совместного с ОНФ проекта «Генеральная уборка». Необходимо, чтобы эти проекты были синхронизированы, и усилия всех групп гражданской активности были направлены на достижение одной общей цели», - нацелила коллег губернатор Югры.